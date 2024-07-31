اقتصاد السعودية ينكمش بنسبة 0.4% في الربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:08 مساءً - وكالات _ انكمش اقتصاد السعودية بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، طبقاً لبيانات الهيئة العامة للاحصاء السعودية.

وأرجعت الهيئة ذلك الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

وحققت الأنشطة النفطية في المملكة نمواً بلغ 1.3% بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.