نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تبحث مع دراجون أويل ودانة غاز زيادة إنتاج النفط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:08 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عدة لقاءات ومباحثات الثنائية مع رؤساء عدد من الشركات العاملة في مصر ضمت شركات دراجون أويل ودانة غاز وميدتيرا ونافتوجاز، وذلك لبحث موقف اعمالها الحالية وسبل التعاون في زيادة الإنتاج من البترول والغاز وتبادل الرؤى حول سبل دفع العمل في هذا الاطار.

وأكد بدوى خلال اللقاءات على التزام قطاع البترول بالتعاون الوثيق مع الشركاء والذين يقومون بدور حيوى في تحقيق هدف زيادة الإنتاج، مؤكدا تطلع القطاع للمزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة في هذا المجال.

ودعى وزير البترول الشركات لدعم وزيادة الاستثمار في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المواقع البترولية والتي تدعم بقوة فرص زيادة الإنتاج واطلاق الإمكانات البترولية والغازية، مؤكدا مواصلة العمل على تذليل التحديات أمام الشركات، مشيداً بإلتزام الشركات ورغبتها في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في اطلاق الإمكانات داخل مصر .

شراكة مع دراجون أويل لزيادة إنتاج خليج السويس

وتناول اللقاء مع المهندس على راشد الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية بحضور فريد الهاشمى مدير عمليات الشركة في مصر التعاون المثمر من خلال الشراكة المتميزة فى شركة بترول خليج السويس “جابكو” وما شهده الوزير خلال الزيارة الميدانية لرأس شقير خلال الأسبوع الماضى من حرص على تنفيذ خطط الإنتاج والالتزام بتطبيق اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاعتماد على الابتكار والحوار والتقنيات الحديثة في التشغيل الآمن وتحقيق خطط الإنتاج.

وأكد الوزير على الإمكانات التي تتمتع بها منطقة خليج السويس واهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة بطرق مختلفة للعمل على فتح آفاق الإنتاج .

وشدد الجروان على دعم هذه الخطط والشراكة المثمرة وأهمية ورشة العمل التى سبق وأن تم عقدها بين الشركاء فى شركة جابكو لوضع استراتيجية للمستقبل للتعاون على زيادة الإنتاج والتغلب على التحديات، مؤكداً السعى للحصول على المزيد من المناطق واستثمار إمكانياتها فى التوسع فى مصر.

دعم جهود زيادة انتاج الغاز بالدلتا

وتناول اللقاء مع ريتشارد هول رئيس شركة دانة غاز الإماراتية والوفد المرافق له التأكيد على دعم زيادة الإنتاج والعمل كفريق واحد ودعم وزيادة الاستثمارات.

وأوضح رئيس دانة غاز التي تستثمر في انتاج الغاز من منطقة دلتا النيل البرية أن مصر مكان جاذب للاستثمار ، وأن الشركة مهتمة بالتعاون لدعم مسار تحقيق زيادة الإنتاج والذى يتطلب التركيز على التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن لديها احتمالات غازية كبيرة تخدم ذلك.

برنامج طموح للعمل على رفع الإنتاج فى سيناء وكوم أمبو

وخلال اللقاء مع ميميت كونت رئيس شركة ميدتيرا إنرجي الكندية أكد بدوى أهمية الخطط والعمليات المكثفة التي تقوم بها الشركة في منطقتي سيناء ، وكوم أمبو ، مشيرا إلى اهمية القيام بالمزيد من الجهود على خفض تكلفة البرميل و تطبيق التكنولوجيا المتطورة.

ونوه إلى أن ما تقدمه الشركة مع الشركة العامة للبترول المملوكة للدولة في مناطق سدر ومطارمة وعسل في سيناء يمثل نموذج عمل ناجح.

فيما أكد رئيس ميدتيرا على أن مصر موطن هام لاستثمارات الشركة منذ 10 سنوات و أنها تعتزم زيادة عمليات الحفر واضافة المزيد من الحفارات العاملة لافتاً إلى أن برامج الحفر الحالية لها في منطقة سيناء تنفذ بوتيرة عمل مكثفة.

أضاف أن سيناء لديها إمكانات واعدة ولدينا خطط لإطلاق الإمكانات منها وزيادة الإنتاج ، وأشار رئيس ميدتيرا الى ان مصر تمتلك احتمالات بترولية مرتفعة تدعم إمكانية زيادة الإنتاج بمختلف المناطق البرية والبحرية .

بحث سبل التعاون مع نافتوجاز الأوكرانية العاملة في الصحراء الغربية

وخلال اللقاء مع فيدير بايوك المدير التنفيذي لشركة نافتوجاز الأوكرانية في مصر، تم استعراض أنشطة الشركة الأوكرانية في الصحراء الغربية من خلال شركة العمليات المشتركة بتروسنان ، حيث أكدت الشركة أنها مهتمة بإستمرار التعاون مع قطاع البترول لدعم أنشطتها، كما أنها تقوم بالتطوير المستمر وتوظيف تقنية حديثة للحد من الفاقد في الآبار والحفاظ على الإنتاج ، كما نفذت برنامجاً لتطوير البنية التحتية وخطوط الغاز بمنطقة عملها.

شارك في اللقاءات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والمهندس أحمد مصطفى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، ونواب رؤساء هيئة البترول والقابضة للغازات وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول لشئون الاتفاقيات والاستكشاف.