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الحكومة: غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:15 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، على ضرورة زيادة إنتاجنا من الأسمدة وتوفيره، بما يُسهم في القضاء على أي محاولات لاستمرار السوق السوداء في هذا القطاع المهم.

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وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف صناعة الأسمدة، خاصة في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ظهور سوق سوداء به.

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جاء ذلك، في سياق اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومسئولي الوزارات الثلاث.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه “بعد توفير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة، بدأت هذه الشركات في استئناف إنتاجها بصورة طبيعية”.

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وأضاف “الحمصاني” أنه تم التشديد، خلال الاجتماع، على ضروة غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء، حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على متابعة منظومة توريد الأسمدة من المصانع المُنتِجة في ظل توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للإنتاج.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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