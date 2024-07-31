وزيرا التموين والاستثمار: طرح فرص استثمارية في مجال صناعة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:15 مساءً - بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين، وبحثا الوزيران سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع.

كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في مجال ضخ الاستثمارات في منظومة الصوامع وزيادة السعات التخزينية بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأيضاً التعاون في مجالات انشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال إنشاء وتشغيل المناطق اللوجيسيتة والتجارية والمستودعات الاستراتيجية.

واتفق الطرفان كذلك على أهمية التعاون في مجال السجل التجارى بما يسمح للمستثمرين بسرعة إنهاء الاجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وبنهاية اللقاء، أكد الوزيران على ضرورة وجود ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات المرتبطة بنشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.