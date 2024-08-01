مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 3.4 مليون برميل الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات – ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت بحدة في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو بسبب الطلب القوي على التصدير.

وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 3.4 مليون برميل إلى 433 مليون، وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

هبطت المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات منذ يناير 2021.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات الإدارة ارتفعت صادرات النفط الخام 733 ألف برميل يوميا إلى 4.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض صافي الواردات 651 ألف برميل يوميا إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا.

وصعدت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية 148 ألف برميل يوميا إلى 6.59 مليون برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 3.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.8 مليون، وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض قدره مليون برميل.

وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 257 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.5% في الأسبوع إلى 90.1% من الطاقة الإجمالية.

وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 126.8 مليون برميل، مقابل توقعات بهبوط قدره 1.2 مليون.