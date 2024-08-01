نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: تخفيضات حتى 39% في أسعار بعض السلع الحرة بالمجمعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية الحرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسب تراوحت بين 5 و39%؛ متأثرة بـ”استقرار الاسعار العالمية خلال شهر يونيو الماضي”.

وقال عادل رشيدي، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لبوابة دوت الخليج، إن التخفيضات طالت العديد من الأصناف الأساسية بفضل وفرة المعروض إضافة إلي استمرار التعاقدات الحكومية لتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأوضح أن سعر الارز تراجع إلي 25 جنيها للكيلو مقابل 26 جنيها، و عبوة الخل 1 لتر إلى 10 جنيهات بدلا من 16.5 جنيه.

وأظهرت بيانات دولية استقرار مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية؛ بفضل تراجع أسعار الحبوب ما أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان .

وبلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 120.6 نقطة في يونيو، دون تغيير عن مايو.

وقبل يونيو، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في 3 أشهر متتالية بعد أن سجل في فبراير الماضي، أدنى مستوى في 3 سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

وأكد عدد من رؤساء المجمعات الاستهلاكية، تحدثوا إلى دوت الخليج أن وفرة الدولار وسرعة الإفراج عن شحنات السلع الأساسية بالموانئ ساهمتا في تراجع الأسعار بجانب استقرار السعر العالمي.

أشاروا إلى إن الزيوت كانت لها النصيب الأكبر من التخفيض حيث تراجع لتر الخليط إلي 61 حينها مقابل 80 جنيهاً، وعبوة العباد 1.6 لتر إلى 135 مقابل 170 جنيها إلى 135 جنيها، و العبوة 2.2 لتر إلى 181 جنيها بدلا من 230 جنيها، والعبوة 750 جراما إلى 61.5 جنيه بدلا من 73 جنيها.

واضافوا أن عبوة زيت الذرة 800 جرام تراجعت عند 83 جنيها بدلا 100 جنيه، والعبوة 1.6 لتر إلى 160 جنيهًا مقابل من 200 جنيه، ووزن 2.2 لتر إلى 213 بدلا من 265 جنيها.

وشمل التخفيض أيضا المسليات حيث تراجعت العبوة 700 جرام إلى 70 جنيهًا، والعبوة 1.5 كيلو إلى 131 بدلا من 153 جنيها.