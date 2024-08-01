مال وأعمال

تامر المهدي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية خلفا لعشماوي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تامر المهدي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية خلفا لعشماوي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد – كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لبوابة دوت الخليج عن تعيين المهندس تامر المهدي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية، خلفا للدكتور إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز السابق الذي تقدم استقالته قبيل التعديل الوزاري.

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ويتمتع المهدي بخبرة 22 عاما في مجال صناعة الاتصالات، شارك خلالها في وضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات بما في ذلك فتح الاسواق الجديدة وتقديم الخدمات والعمليات المستحدثة بالاضافة إلى تطوير الاصول القائمة، وفق المصادر.

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وبدأ المهدي مشواره في مجال الاتصالات عام 1992 ليشغل عدة مناصب تنفيذية وإدارية، أهمها: منصب المدير الإقليمي لشركة لوسنت تكنولوجيز Lucent Technologies.

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كما انضم إلى مجموعة أوراسكوم تليكوم ليترأس قطاع التكنولوجيا في منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جازي، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في أوراسكوم تيلكوم القابضة حتى عام 2022.

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وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بشركة أوراسكوم، بما في ذلك الأنشطة المضافة حديثا كالطاقة والنقل والخدمات و اللوجيستيات والبنية التحتية للاتصالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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