نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 01:11 مساءً - دوت الخليج – شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم من مدينة العلمين الجديدة، فعاليات إطلاق مبادرة “100 يوم صحة” للعام الثاني على التوالي.

وتفقد رئيس الوزراء اصطفاف السيارات المشاركة في مبادرة “100 يوم صحة”، وشملت عربات إسعاف، ونماذج للعيادات المتنقلة المتخصصة في تقديم عدد من الخدمات الطبية المتنوعة، ثم أعطى إشارة البدء لانطلاق الحملة وتحرك السيارات.

وفي مؤتمر صحفي مرافق لفعاليات إطلاق المبادرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق الدورة الثانية من مبادرة “100 يوم صحة”، مشيرا إلى أن المبادرة تحظى بدعم كامل من رئيس الجمهورية، الذي وجه بإطلاقها.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، في أي جزء من ربوع مصر، لتقديم الخدمات الصحية المتطورة التي قد يفتقدها بحكم بعده جغرافياً.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الصحة والسكان، أكد أنه خلال العام الماضي ومع النجاح الذي تحقق جرى مدها إلى 100 يوم أخرى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المبادرة تشارك في تنفيذها جميع الجهات بالدولة، وليس فقط وزارة الصحة والسكان.

ونبّه إلى أن “100 يوم صحة” واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن المصري، مُذكّرا بالمبادرة التي اعتبرها “الأنجح والتي حظيت بإشادة العالم كله بنجاح مصر فيها”، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر أصبحت ضمن أقل الدول في الإصابة بهذا المرض، وجرت السيطرة عليه بالكامل، مما يمثل جزءًا من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية ورعتها الدولة ونفذتها ومولتها لخدمة المواطن المصري.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الصحة والسكان، أن “100 يوم صحة” مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مكثف خلال فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة.

وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية “100 مليون صحة”، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري أن مبادرة “100 يوم صحة” ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمقسمة إلى فرق ثابتة وأخرى متحركة وسيارات قوافل؛ لتقديم الخدمات من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المبادرة هذا العام تُركز أيضاً على نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، وزيادة أعداد المؤشرات التي يتم قياسها من قطاعات الوزارة، ناهيك عن تجهيز لوحة مؤشرات الأداء الخاصة بقطاعات الوزارة من خلال مركز معلومات وزارة الصحة لمتابعة الأداء يوميا يتم عرضها بغرفة التحكم بالوزارة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، والخط الساخن 15530 لخدمات التكليف والتراخيص الطبية، مع الاهتمام بقياس رضا المنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة لكافة قطاعات وزارة الصحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه أُطلقت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة (فيسبوك – انستجرام – يوتيوب – لينكد إن – تيك توك)، لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المستهدفة بخدمات المبادرات وخدمات وزارة الصحة كافة، وإطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المنتفعين، إلى جانب نشر الرسائل النصية القصيرة بين المواطنين بمختلف فئاتهم للتوعية بخدمات وزارة الصحة والسكان، وكذلك إطلاق خدمات “إسأل الصحة” عبر الخط الساخن لتقديم نصائح وإرشادات صحية تهم الأم والطفل، مع إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية “صحتك سعادة”، وإطلاق المرحلة الثالثة لتشمل كافة محافظات مصر لخدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار حصاد مبادرة “100 يوم صحة” للعام الأول 2023، موضحاً أنها انطلقت في 25 يونيو 2023 واستمرت لمدة 200 يوم، بعد مضاعفة مدتها بتوجيهات من الرئيس نظراً للإقبال المتزايد عليها، وسعياً لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية.

ولفت إلى أنها نجحت العام الماضي خلال 200 يوم في تحقيق نجاح كبير تمثل في تقديم نحو 60 مليون خدمة طبية، شملت المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والمترددين على القوافل الطبية، والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، والمنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة، والأطفال الذين تمت مناظرتهم للتطعيمات، والقرارات المُصدرة لقوائم الإنتظار، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم الصحة النفسية، وحققت زيادة في الاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية بنسبة بلغت 139%.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري أن مبادرة “100 يوم صحة” تضم أكثر من 500 قافلة و 5 آلاف وحدة رعاية أساسية و 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة، وتقدم خدماتها بالمجان.

تفقد رئيس الوزراء اصطفاف السيارات الخاصة بمبادرة “100 يوم صحة” ضمن فعاليات إطلاقها، واستمع إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول طبيعة الأنشطة الخاصة بالهيئة وجهود التطوير، ومن ذلك ضخ عربات مجهزة بصورة عصرية، وتحديث أنظمة الإبلاغ عن الحوادث وسرعة الاستجابة لها، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات لتوريد لنشات بحرية لتقديم خدمات الإسعاف بحراً ونهرياً، تتبع هيئة الإسعاف.

كما تفقد رئيس الوزراء وحدة الرنين المغناطيسي المتنقلة، ووحدة الفحص المبكر لسرطان الثدي المتنقلة، والتي تصل إلى المناطق النائية، وحققت نحو 60 مليون زيارة خلال مُبادرات الصحة المختلفة. كما شمل التفقد سيارة خاصة بالطب الوقائي تقدم عدة خدمات في هذا الصدد، من ضمنها تقديم التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات.