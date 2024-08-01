مال وأعمال

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 07:15 مساءً - وكالات _ قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، الخميس، إن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من أغسطس سيصل إلى 24.4 بالمئة في المتوسط بالنسبة للاستخدام المنزلي.

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وأضافت أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع 28.7 بالمئة في المتوسط بالنسبة للمستهلكين من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

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وكانت شركة بوتاش التركية الحكومية لاستيراد الطاقة قد أعلنت أمس الأربعاء رفع سعر شراء الغاز الطبيعي 38 بالمئة للاستخدام المنزلي و33.1 بالمئة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من أغسطس.

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ووفقا لحسابات اثنين من خبراء الاقتصاد، فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أغسطس من شأنه أن يضيف نحو 65 نقطة أساس إلى التضخم هذا الشهر.

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وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في يوليو الجاري، إن بلاده تتجه لوضع اللمسات النهائية على عقود طويلة الأجل لشراء غاز طبيعي مسال لتغطية الفترة ما بين 2027 و2037.

والهدف من الاتفاقات هو الحصول على ما بين خمسة وستة مليارات متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بما يلبي ما بين 12 و13 بالمئة من احتياجات تركيا من الطاقة.

وقال بيرقدار لقناة إيه.خبر التلفزيونية “سنعلن قريبا تفاصيل هذه العقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال للفترة ما بين 2027 و2037. نبذل كل ما بوسعنا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقات الأخيرة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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