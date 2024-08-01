الحكومة: تراجع التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 08:12 مساءً - أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، والذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.