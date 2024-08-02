ألكسندر نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - سي إن بي سي _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا، وجرى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وأضاف المسؤول الروسي: “أعتقد أن هذا سعر طبيعي يقع حالياً ضمن نطاق مناسب لكل من روسيا وموازنتنا. كنا نفترض سابقاً أن السعر سيتقلب تقريباً في نطاق 80-85 دولاراً للبرميل، وهو ما جرى تأكيده”.

وتابع “لا يمكن أن يظل السعر في مكان واحد بالطبع، يمكن أن يتقلب في اتجاه أو آخر، يجب الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، لأن هذا هو أساس الاستقرار في أسعار النفط”، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس.