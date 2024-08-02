مال وأعمال

كابريكورن للطاقة تخطط لزيادة إنتاج البترول والغاز من مناطق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كابريكورن للطاقة تخطط لزيادة إنتاج البترول والغاز من مناطق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:14 مساءً - التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بمدينة العلمين الجديدة ، راندى نيلى الرئيس التنفيذى لشركة كابريكورن للطاقة والدكتورة إلينور راولى المدير العام للشركة.

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حيث تم بحث موقف اعمالها الحالية والمستقبلية وسبل التعاون لزيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق عملها بالصحراء الغربية في إطار رؤية الوزارة التي ترتكز على عدة محاور وعلى رأسها زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز وخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تعظيم وزيادة الإنتاج وتقليل الإنبعاثات الكربونية.

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وأكد المهندس كريم بدوي على توفير الدعم الكامل من الوزارة لكل شركاء الاستثمار وكذا الإهتمام بتذليل التحديات والعمل على خلق فرص إستثمارية جديدة جاذبة للبحث والاستكشاف مع ضرورة العمل في بيئة ملائمة وآمنة من خلال الالتزام الكامل بقواعد السلامة والصحة المهنية.

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وتناول اللقاء عرض أولويات شركة كابريكورن في مصر وعلى رأسها رفع معدل الاداء والأنشطة من أصولها في مصر ، واستغلال الإمكانيات الفنية الكامنة للأصول من خلال تحديد وتطوير الفرص المحتملة لتنمية موارد البترول والغاز وتعزيزها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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