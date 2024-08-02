نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: تعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم .. وسعر الرغيف ثابث… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد _ أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتعديل تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأشار القرار، إلي تحمل الدولة قيمة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز جراء تعديل أسعار السولار والغاز الطبيعي بواقع 12.75 قرشا للرغيف الواحد.

وتضمنت التكلفة الجديدة إجمالي فاتورة تصنيع الخبز شاملة قيمة 20 قرشاً يسددها المواطن مباشرة لصاحب المخبز .

وتبلغ تكلفة إنتاج الرغيف الماوي سولار طرى 39 جنيهاً على كل جوال دقيق زنة 50 كيلو او ما قيمته .137.75 قرشاً على كل رغيف مبيعات .

وتبلغ تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 50 كيلو جرام لنوع الخبز ماو ملدن سولار 54 جنيهاً بما يعادل 140.25 قرشاً عن كل رغيف.

كما تصل تكلفة إنتاج جوال الدقيق للرغيف المجر سولار 28.25 جنيهاً أو ما يعادل 147.50 قرشاً عن كل رغيف مبيعات.

وبلغت تكلفة جوال الدقيق للخبز ماو غاز طرى زنه 50 كيلو 128.50 جنيها بما يعادل 2.65 قرشاً على كل رغيف مبيعات .

كما بلغت تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 50 كيلو جرام للخبز الماو ملدن غاز طبيعي 18.48 جنيهاً بما يعادل 128.50 قرش عند كل رغيف ينتج .

كما تصل تكلفة جوال الدقيق للخبز المجر غاز طبيعي 25 جنيهاً أو 138.50 قرش عن كل رغيف مبيعات.

ونبه القرار الوزاري إلي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص).

ولفت القرار إلي سداد الهيئة أيضا تسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدى مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدى .