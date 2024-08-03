مال وأعمال

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالإسكندرية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالإسكندرية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 03:14 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري جولته بالتأكيد أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

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وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية؛ وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ حيث أصبح هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعي لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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