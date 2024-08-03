وزير التموين: التنسيق مع الإنتاج الحربي لتقليص مدة استخراج…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتقليص مدة استخراج البطاقات التموينية من بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي لأقل من 15 يوم عمل.

وأشار الوزير خلال تفقده مركز خدمة حي الزهور بمحافظة مطروح، إلى أن إستخراج البطاقات بدل الفاقد لايجب أن تستغرق كل هذا الوقت، مؤكداً أن كل ذلك سيتغير للتيسير علي المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة تقديم تيسيرات خاصة لذوي الهمم والإسراع في تنفيذ الخدمة المقدمة لهم.

من جانبها قالت هند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح، إن مركز الخدمة بحي الزهور، افتتح بعد تطويره منذ 5 سنوات ويخدم للمحافظة بأكملها في إطار خطة الدولة لتطوير مكاتب التموين.

وأشارت إلى أن المركز يقدم جميع خدمات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي إضافة إلى ما يطرأ من قرارات وزارية تخص المواطنين.

