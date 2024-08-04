مال وأعمال

الرئيس السيسي: دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، لمتابعة عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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