أحمد فرغلي: ارتفاع أسعار اليوريا إلى 20 ألف جنيه نتيجة وقف…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس أحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي، إن أسعار اليوريا أصبحت الضعف فمتوسط سعر السوق التجارية الحرة حاليًا 20 ألف جنيه للطن، مقابل 10 آلاف جنيه، مع تكرر انقطاع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة.

أي مستثمر في سوق الأسمدة يرى أن التصدير أفضل له بكثير من السوق المحلية وهو ما أثر على التوزان بشكل غير طبيعي

أضاف فرغلي في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن أي مستثمر في سوق الأسمدة، يرى أن سوق التصدير أفضل له بكثير من السوق المحلية، وهو ما أثر على التوزان الذي كان موجودًا بشكل غير طبيعي.

وأوضح أن وجهة نظر المستثمرين أنهم يسعرون على الدولار لأنهم يصدرون بالدولار، فبالتبعية وضع طبيعي أنهم ليسوا السبب في رفع الأسعار، ولكن ما جرى أن الحكومة قامت بتخفيض سعر صرف الجنيه بنسبة 33%.

وأشار إلى أن المستثمرين يرون أن تغير أسعارهم 50% لا يعتبر رفعًا في الأسعار، نظرًا لانخفاض سعر صرف العملة المحلية 33% والباقي ارتفاع سعر الطاقة والغاز، مؤكدًا أن أزمة الأسمدة متشعبة بشكل كبير.

ونبّه رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، إلى استيراد جزء كبير من مستلزمات الإنتاج الزراعي من المبيدات والأسمدة والبذور من الخارج، متمنيًا عدم النظر لها على أنها منتج نهائي، بل بالعكس فهي عامل أساسي في عملية الأمن الغذائي بصورة مباشرة.

النشاط التجاري لمستلزمات الإنتاج الزراعي مختلف عن الأنشطة الأخرى

وأكد أن النشاط التجاري في مستلزمات الإنتاج الزراعي مختلف عن الأنشطة التجارية الأخرى، مطالبًا بمنح دعم بنكي ملائم لطبيعة هذا القطاع الحيوي.

ونوّه إلى أن هناك أمرًا مهمًّا، وهو أن نتائج صادرات القطاع الزراعي طوال الوقت في زيادة ومصدر عملة صعبة للبلد، مضيفًا: “الحفاظ على نمو الحاصلات الزراعية يتطلب تقديم الدعم المناسب للشركات العاملة في القطاع الخاص، بما يضمن توفير الأصناف التي تستوردها، في ظل عدم وجود بدائل محلية”.

وأكد على ضرورة دعم الشركات العاملة في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة مناسبة، نظرًا لأن تأثرها سينعكس سريعًا على حالة المعروض في السوق، ومن ثم الأسعار، وبالتالي ستؤثر على الأمن الغذائي للمواطن مباشرة.