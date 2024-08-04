ملف.. شركات الاستثمار الزراعي: ارتفاع مرتقب في أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد ويارا الجنايني _ قال عدد من المسؤولين في قطاع الاستثمار الزراعي إن الأسمدة الأحادية تواجه نقصًا شديدًا في السوق المحلية، وهو ما ينذر باتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن الأسمدة الأحادية تمثل 80% من تكلفة برنامج تسميد المحاصيل الزراعية.

أشاروا إلى ارتفاع أسعار اليوريا للضعف، إذ إن متوسط سعر السوق التجارية الحرة حاليًا 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه، مع تكرار انقطاع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة.

ويرون أن أي مستثمر في قطاع الأسمدة، سيعطي الأفضلية لسوق التصدير على حساب السوق المحلية، وهو ما أثر على التوازن الذي كان موجودًا بشكل غير طبيعي.

وأكدوا أن مصر من أكبر الدول إنتاجًا للأسمدة الأحادية والآزوتية بالتحديد، وغنية بعنصر الفوسفور وإنتاج الفوسفات وحمض الفسفوريك، واستدركوا: «لكن يتم تصدير جزء كبير من الكميات المنتجة للخارج، لفرق العملة عن السوق المحلية».

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