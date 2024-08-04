نعرض لكم الان تفاصيل خبر العلاقي للحاصلات الزراعية: انفراجة مرتقبة بعد استئناف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال خالد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي للحاصلات الزراعية إن العديد من المصانع بدأت البحث عن استخدام الفحم في الإنتاج لتعويض نقص إمدادات الغاز، والتي أثرت على تراجع الإنتاجية وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

ولفت رئيس مجموعة العلاقي للحاصلات الزراعية، إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة في أزمة نقص الأسمدة خلال الفترة المقبلة، مع استئناف إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

السوق ستتجه نحو الاستقرار بعد تعاقد الدولة على عدة شحنات من الغاز المسال لتلبية احتياجات مصانع الأسمدة

ونوه إلى أن السوق ستتجه نحو الاستقرار، وذلك بعد تعاقد الدولة على عدة شحنات من الغاز المسال، لتلبية احتياجات المصانع، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تسببت في مضاعفة سعر جوال اليوريا بالسوق السوداء لأكثر من 1200 جنيه مقابل 225 جنيهًا في الجمعيات الزراعية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي، إلي أن اليوريا والنترات يعدان أكثر الأسمدة استخدامًا في إنتاج المحاصيل الزراعية ويعتمد عليهما المزارع بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تحقق شبه اكتفاء ذاتي من الأسمدة وتوفر احتياجات الأراضي من التقاوي.

وأرجع تفاقم الأزمة أيضًا إلى توقف الاستيراد من الخارج، بجانب لجوء بعض الشركات إلى تصدير حصتهم من الإنتاج لتوفير العملة الصعبة.

ونبه إلى أن الأسمدة المستوردة تلبي نحو 40% من احتياجات السوق، منوهًا بصعوبة التوسع في الاستيراد حاليًا.

ولفت إلى التأثير السلبي للأزمة الحالية على المحاصيل الإستراتيجية، والتي أضعفت من تنافسية المنتج المحلي أمام المستورد.

أرجأنا المشروعات المستهدفة العام الحالي لحين انتهاء الأزمة

وأوضح مسعود أن شركة العلاقي أرجأت العديد من الخطط التي كان من المستهدف تنفيذها خلال العام الحالي، لحين انتهاء الأزمة وعودة أسعار الأسمدة إلى معدلاتها الطبيعية.

ونوه إلى أن حجم صادرات الشركة في 2023 بلغ نحو 150 مليون دولار، وهو يمثل إجمالي حجم إنتاج العلاقي، من منتجات الفاصوليا واللوبيا ولب تسالي وحبوب طيور والنباتات الطبية والعطرية، مرجعًا ذلك إلى سعي الشركة لتوفير إيراد دولاري.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي، للحاصلات الزراعية، الدولة بضرورة الإسراع في رد الأعباء التصديرية ومساعدة الشركات في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

وذكر أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر ضاعفت من مصاريف النقل لنحو 100%، منوهًا إلى أن تكلفة الحاوية الواحدة ارتفعت من 1150 دولارًا إلى 4 آلاف دولار بسبب زيادة مخصصات التأمين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي إلى استغراق الشحنات 3 أسابيع للوصول بدلًا من 12 يومًا بعد تغيير خط سيرها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.