نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: العمل على زيادة الإنتاج وحوكمة منظومة توزيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 07:23 مساءً - دوت الخليج – استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وسبل زيادة الإنتاج لسد الفجوة محليًا.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى وجود تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال؛ وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددا من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، وكذلك إجراءات ربطها بباقي قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها.

وأشار إلى مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة، وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقا لقواعد محددة.

وأضاف المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض نتائج أعمال تطوير مصنع شركة “لاكتو مصر” لصناعة ألبان الأطفال، فيما يتعلق بإجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والبالغة 18.6 مليون عبوة في المتوسط، مقابل احتياجات تقدر بـ750 ألف عبوة في المتوسط.

كما تطرق لشروط وضوابط صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم، والتي تنحصر في تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم، ومدى قدرتها على الرضاعة الطبيعية من خلال اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين.

وفي هذا الإطار، جرى التنويه بحالات الموافقة على صرف الألبان، وتشمل وجود طفلين معًا (توأم فأكثر)، أو إصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو وفاة الأم.

كما جرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى ميكنة وحوكمة صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والتي تتضمن تسجيل المستحقين إلكترونيًا على قاعدة بيانات مركزية وفقاً للمعايير والشروط المتفق عليها، وتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف.

ونبّه الاجتماع إلى ميكنة 251 لجنة فحص وتقييم في 21 محافظة، وميكنة 1131 منفذا في 21 محافظة، وجار استكمال ميكنة باقي المنافذ بإجمالي 140 منفذا تابعة للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.