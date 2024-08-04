ملف.. تأثيرات متفاوتة لزيادة أسعار المحروقات على الصناعة

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 07:23 مساءً - فاطمة أبو زيد _ كشف خبراء ومسؤولون في قطاعات مواد البناء والحديد والأسمنت، والأجهزة المنزلية والكهربائية، والدواجن والأدوية والصناعات الهندسية، عن أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلبًا على تكاليف القطاع الصناعي، فضلًا عن تأثر على أسعار النقل واللوجستيات، والتي ارتفعت بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة.

وطالب المستثمرون ورجال الصناعة، بدعم صادرات القطاع الصناعي، وإصدار مبادرات تمويلية بفوائد مُخفّضة لا تتجاوز الـ10%، مع ضرورة استخدام الطاقة البديلة؛ فبالرغم من تكلفتها المرتفعة على المستثمرين، إلا أنها بالغة الأهمية على مستقبل عدة قطاعات مثل صناعة الحديد والأسمنت، والدواجن والأعلاف والأدوية، والأجهزة المنزلية والكهربائية، فضلًا عن استخدام الطاقة الشمسية والرياح كطاقة بديلة في مجال الصناعات الهندسية.

واختلف خبراء الصناعة حول مدى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على حجم صادرات كل قطاع على حدة، حيث أكد البعض، تأثيرها المباشر على صادرات قطاع الأدوية والدواجن، والأجهزة الكهربائية، فيما أشار البعض الآخر إلى عدم تأثيرها على صادرات قطاع مواد البناء، سواء للحديد أو الأسمنت، وكذلك قطاع الصناعات الهندسية.

وأوضحوا أن خطة تعامل الشركات للحد من تأثير الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات في كل قطاع تختلف عن الأخرى، فعلى سبيل المثال قطاع الأدوية لا يستطيع الحد من ارتفاع الأسعار المقررة، نتيجة التزامه بالتسعيرة الجبرية من قبل الحكومة، على عكس قطاعات الدواجن والأجهزة الكهربائية، والصناعات الهندسية، التي أعدت خطة تعامل بديلة للحد من تأثير الارتفاعات المتتالية.

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