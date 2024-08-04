وسيم عبد الله: توفير الخامات وغياب الكفاءات.. التحدي الأكبر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 10:11 مساءً - باره عريان _ أكد المهندس وسيم عبد الله، العضو المنتدب للشركة المتحدة للمسابك، أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة المسبوكات في مصر تكمن في توفير الخامات، لا سيما في ظل السماح بتصدير الخُردة، منوهًا إلى أن معظم الخامات المعدنية يتم استيرادها نظرًا لعدم توفرها في مصر، مما يعني أنه يتم تصديرها خُردة، ومن ثم يتم إعادة استيرادها كمنتجات، رغم وجود القدرة على تصنيعها.

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