السعودية تبدأ طرح 6 أندية رياضية للتخصيص

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - العربية نت – أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص اليوم الأحد، عن البدء في طرح 6 أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتتضمن قائمة الأندية المعروضة للتخصيص (الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود)، وذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء 3 يوليو 2024، والمتضمن البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص (14) ناديًا رياضيًا.

ويأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية والممارسين للرياضة كافة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتمر عملية تخصيص الأندية الستة بعددٍ من المراحل إلى حين استكمال إغلاقها التجاري ونقل ملكيتها، حيث تنطلق باستقبال الرغبات وطلب التأهيل من المستثمرين عبر بوابة “المستثمرين” في موقع المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، عند الساعة 4 مساءً (بتوقيت السعودية)، يعقبها استكمال مراجعة الطلبات، ثم انطلاق مرحلة تقديم العروض المالية والفنية من قبل الجهات التي تمت الموافقة عليها ومراجعتها وتقييمها، لتبدأ بعد ذلك عملية التفاوض الرسمية، واختيار أفضل العروض المقدمة، ثم الإعلان عن الجهات الاستثمارية المستحوذة على ملكية الأندية الستة.