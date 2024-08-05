أرامكو ترفع سعر بيع النفط لآسيا.. لأول مرة منذ 3 أشهر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 01:11 مساءً - وكالات _ رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، في حين خفضت سعر البيع لمناطق أخرى.

وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان، الأحد، إن المملكة رفعت سعر الخام العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر 20 سنتا إلى دولارين للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

كما رفعت السعودية أسعار بيع الخامات الخفيفة الأخرى المباعة إلى آسيا، لكنها أبقت على أسعار الخام العربي المتوسط وكذلك الثقيل دون تغيير.

ووفقا لاستطلاع أجرته ، توقعت مصادر في قطاع التكرير في آسيا أن ترفع أرامكو سعر بيع كافة درجات الخام 50 سنتا على الأقل للبرميل في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لتحقيق مكاسب على نهج خام دبي في الشهر الماضي.

لكن أحد التجار الذي يتخذ من سنغافورة مقرا قال إن زيادة الأسعار الأقل من المتوقع ترجع على الأرجح إلى هوامش التكرير الضعيفة في آسيا ومع اقتراب مفاوضات الإمدادات السنوية.

وأبقى اجتماع كبار وزراء مجموعة أوبك+ يوم الخميس على سياسة الإنتاج دون تغيير، بما في ذلك خطة للبدء في التراجع عن شريحة من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر، وكرروا أن هذه الزيادة يمكن إيقافها مؤقتا أو التراجع عنها إذا لزم الأمر.

وتخفض أوبك+ في الوقت الراهن الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في سلسلة خطوات تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وارتفاع المعروض خارج المجموعة.

وتحدد شركة أرامكو الحكومية أسعار النفط الخام بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، استنادا إلى العائدات وأسعار المنتجات.