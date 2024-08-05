وزير قطاع الأعمال يوجه القابضة للتشييد بزيادة حجم الأعمال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 06:14 مساءً - وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة، بضرورة وضع أهداف محددة لتطوير أداء الشركات مدعومة بخطط تنفيذية ومتابعتها بصورة دورية، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال بجودة عالية، وحسن استغلال الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والصيانة الدورية للمعدات.

كما أكد وزير قطاع الأعمال على ضرورة تعزيز التكامل بين الشركات، والتعاون مع القطاع الخاص، وعقد الشراكات الفعالة، وتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركات لدى العملاء، والتوسع في الحصول على مشروعات خارجية، وتنمية الموارد البشرية، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.

جاء ذلك، في سياق لقاء المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب للشركة القابضة.

واستعرض شيمي، خطط عمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان ومقاولات الأعمال الكهربائية والاستشارات الهندسية وإدارة الأصول والتنمية الزراعية، وتابع مؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، وكذلك مساهمة الشركات في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.