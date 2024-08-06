رئيس الوزراء: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع اليوم، ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، و”بذل كل ما من شأنه النهوض به”، لافتا إلى العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد؛ استغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأشار إلى أنها تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة؛ ترشيدًا للواردات، وزيادة في حجم الصادرات، بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية أن المحاور الاستراتيجية للخطة العاجلة تتضمن العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر؛ لتعريف المستثمرين بما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في العديد من المجالات والقطاعات.

كما نوه باهتمام الخطة العاجلة بملف التدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وحرفية العمالة الفنية المصرية، وقدرتها على مواكبة التطوير والنظم العالمية الحديثة المطبقة في قطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، إلى عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، على الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تمهيدًا للاعتماد والبدء في تنفيذها على أرض الواقع، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الواعد، مؤكدا أن الحكومة كلها ستكون داعمة للتنفيذ.