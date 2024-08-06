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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير المالية: 3 أولويات رئيسية للمجموعة الاقتصادية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قال أحمد كجوك، وزير المالية والمنسق والمتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، إن هناك 3 أولويات يجري العمل عليها حاليًا.
وأضاف كجوك، في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة اليوم، أن الأولوية الأولى هي: إعداد حزمة كبيرة لتحسين الخدمات وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الممول هو شريك يجب مساعدته على التوسع والمنافسة داخل وخارج مصر.
وأوضح أن الأولوية الثانية هي جعل السياسة المالية داعم أساسي للسياسة الاقتصادية، من وجهة نظر مجتمع الأعمال والمواطن المصري، عبر أدواتها المختلفة.
وقال إن الأولوية الثالثة هي الاستمرار في خفض الدين وضمان وضع مالي مستقر للأجيال القادمة، وفقا لتقييم المجتمع والمؤسسات المحلية والدولية.
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