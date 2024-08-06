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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: أفضل برنامج للحماية الاجتماعية هو خلق فرص عمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – قال وزير المالية أحمد كجوك أن أفضل برنامج للحماية الاجتماعية، هو خلق فرص عمل لائقة للمصريين، وبعدد كاف.
وأضاف أن من المهم أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، واستعادة الثقة مع المجتمع والمستثمرين.
وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن صندوق النقد الدولي شريك محايد للدول، والعالم يرى أن تقييم الصندوق جيد عند المؤسسات الدولية.
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