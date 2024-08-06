25 % زيادة مرتقبة في أسعار 200 صنف دوائي جديد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار 200 صنف دوائي جديد بمتوسط 25% خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

عوف، وهو أيضًا العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، نبّه إلى زيادة أسعار 200 صنف دوائي بمتوسط 25% بين يونيو ويوليو الماضيين، ضمن خطة تستهدف 1000 صنف بنهاية العام الجاري 2024.

وأكد عوف، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، توافر الأدوية في السوق المصرية منذ قرابة شهر “بكميات غير مسبوقة”، لافتًا إلى زيادة المعروض منها في الصيدليات بنسبة 40%.

ونبّه إلى أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الأدوية الموجودة في السوق المصرية، البالغ عددها 17 ألف صنف دوائي، مؤكدا أن الخطة المتفق عليها مع الحكومة تشمل في العام الجاري 1000 صنف فقط.

وبسؤاله عن فرص زيادة أسعار الدواء العام المقبل 2025، قال إن الأمر مرهون بسعر صرف الدولار، متوقعا خفض جديد لقيمة العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

ومنتصف يوليو، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء لإنهاء أزمة النواقص تدريجيا، وبحد أقصى 3 شهور.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي، إلى البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، ثم باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي مايو، صرّح رئيس الوزراء بأن أزمة الدولار في الفترة السابقة السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، وهو ما أدى لنفاد مخزون الشركات المصنعة من المواد الخام، مضيفًا: “ومع توافر الدولار حاليًا بدأت الشركات المختلفة في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يسهم في زيادة المنتجات الدوائية”.