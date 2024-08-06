- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير المالية: النزول بخدمة الدين إلى 35% من المصروفات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:16 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، أن السياسة المالية ستدعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير بصورة أكبر.
وأوضح أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، ومن المستهدف النزول بها من 45.4%
إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت، وأن الحكومة تعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وقال أحمد كجوك: “مازلنا محتاجين شغل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.
أضاف وزير المالية أنه تم ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد رأس الحكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير المالية: النزول بخدمة الدين إلى 35% من المصروفات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.