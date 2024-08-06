وزير المالية: إعادة ترتيب الأولويات بصورة تجعل الإنفاق العام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، أن الوزارة ستقوم بإعادة ترتيب الأولويات، بحيث يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%؜، والقطاع الصحي بنسبة 24%؜ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.

أوضح وزير المالية أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/ 2021، وتجاوز دعم المواد وتجاوز 165 مليار جنيه.

كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وتم مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم سداداه إلى 913.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024.