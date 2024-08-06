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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: الحصيلة الضريبية ارتفعت 30% إلى 1.4 تريليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2023.
وأضافت عبد العال على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أن متوسط معدل النمو في الحصيلة الضريبية على مدار 5 سنوات الماضية قدر بنسبة 23.8%، لأسباب من بينها زيادة القيمة المضافة من 10 إلى 14%.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة بنود ساهمت في زيادة حصيلة ضرائب الدخل، منها نمو ضرائب أذون وسندات الخزانة بنسبة 46%، والنشاط التجاري بمعدل 71%.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن ضرائب قناة السويس نمت 4% فقط.
ولفتت أن الحصيلة الضريبية لشركات الأموال، والفنادق والمطاعم ارتفعت بنسب 36% و30% على الترتيب.
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