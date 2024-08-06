وزير المالية: طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أكد وزير المالية، أحمد كجوك، انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام السابق، والتركيز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلية.

كما أشار كجوك ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، إلى التركيز كذلك على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة.