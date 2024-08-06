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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: العمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الوزارة ستتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وستعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة.
وأشار كجوك، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، إلى وجود الكثير من البرامج في الموازنة، وأن الوزارة ستعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال وزير المالية إن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة؛ لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية، وأن هناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتابع: “نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وكل أجهزة الدولة”.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصرية بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة، وهو ما يصب في صالح المواطنين.
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