مال وأعمال

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي بعد طرح مصر ممارسة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي بعد طرح مصر ممارسة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 05:16 مساءً - ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي بعد أن فاجأت مصر السوق بإعلانها عن ممارسة دولية لشراء كمية هائلة من القمح للشحن بتاريخ لاحق.

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مكاسب الأسعار جاءت معتدلة. فيما يدرس المتعاملون إعلان مصر الذي خالف الشروط المعتادة لطلبات مصر للشراء من سوق الحبوب العالمي، وشكك البعض في قدرة البلاد على الحصول على الحد الأقصى المطلوب وهو 3.8 مليون طن.

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العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر في يورونكست حققت ارتفاعاً 1.2% إلى 218.25 يورو، نحو 238.50 دولار للطن.

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وارتفعت الأسعار أكثر بعد أن أعلنت هيئة السلع التموينية عن طرح ممارسة في 12 أغسطس وطلبت شراء 3.8 مليون طن للشحن بين أكتوبرن وأبريل، مع سداد مستحقات الموردين في غضون 270 يوماً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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