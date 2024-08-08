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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة خلال شهر على الأكثر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف تحسين المناخ الاستثماري ووضوح المسار الاقتصادي للدولة بمشاركة المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه ستم الإعلان عن سياسة ضريبة واضحة خلال الفترة المقبلة وعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هدفها يتمثل في حل جميع المنزاعات الضريبة السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، فضلًا عن تيسير كامل لإجراءات الضريبة.
وأشار إلى أن اعتراض المستثمرين ليس على قيمة الضريبة وأنما على سياسة التطبيق، مضيفًا أن التحدي في كيفية حساب مصلحة الضرائب .
وأكد على الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة خلال شهر على الأكثر تهدف لحل النزاعات الضريبة السابقة، ووضع أسلوب مبسط وواضح لكل المستثمرين لتوجهات الدولة للسياسات الضريبة لعدد 10 أو 15 سنة المقبلين.
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