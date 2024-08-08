مدبولي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي 8 أشهر

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 08:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: لدينا الرؤية الكاملة لذلك للتحرك لتحقيق الهدف مع الإعلان خلال أقل من شهر عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار.

وأكد أن احيتاطي مصر من النقد الأجنبي اليوم يغطي 8 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتأخر عن تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج.