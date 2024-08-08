رئيس الوزراء: نستهدف النمو 6% بالسنة الرابعة من برنامج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 11:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الدولة تستهدف متوسط نمو خلال 3 سنوات المقبلة 5.5%.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، انه بداية من السنة الرابعة من برنامج الحكومة وحتى 2030 نتطلع إلى نحقق نموًا على الأقل من 6 إلى 7%.

وأشار إلى أن الدولة حققت هذا المعدل في سنة واثنين قبل حدوث الأزمات ونتيجة لذلك تراجعت، مؤكدًا أن الحكومة تريد ضمان استدامة الاقتصاد المصري بهذة المعدلات.

وأضاف:” أن الطفرات التي حدثت في دول التي حققت نهضة كبيرة كونها ظلت لمدة 10 سنوات بمعدلات 6 أو 7% كتجربة الصين، لذلك من المهم أن نضمن هذه النسب للاقتصاد المصري حتى في حال أزمات أو صدمات جديدة”.

وتابع:” لذلك من المهم أن يكون لدينا وثيقة واضحة بها حوافز للاستثمار، وكيفية تبسيط الدولة للإجراءات على المستثمر، ومن واقع الحوار مع مستثمرين وجدت أن مصر ليس لديها مشكلة تشريعية أو ضرائب فهي في الإطار المتوسط حتى في حال المقارنة مع الدول المحيطة نجد أنها في المنتصف، ولكن المشكلة في التطبيق”.

وأردف:” لذلك نستهدف الخروج بخطة تنفيذية واضحة لتفعيل جميع حوافز الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة الصادرات لتحقيق نمو الاقتصاد المصري بمعدلات 6% اعتبارًا من السنة الرابعة من برنامج الحكومة”.