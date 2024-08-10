مدبولي: ندرس إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة تمويلية بفائدة 15%…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه طلب من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك النظر في إضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم الصناعة بعد استهلاك قيمتها بالكامل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن المصنع بهذه المبادرة كان يتحمل فقط 15% من الفائدة والباقي تسدده الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيعمل على مرحلة جديدة من هذه المبادرة.

ونوه إلى أن عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث يتعامل المصنع والقطاع الخاص مع جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية في كل شئ بداية من تخصيص الأراضي وإصدار رخصة البناء والتشغيل والمتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع.

وتابع:” أن الرقابة على المصانع تتم من خلال لجنة مجمعة بدلا الإشراف الجهات بطرق منفردة”.