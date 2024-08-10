مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع روساتوم الروسية فرص التعاون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع روساتوم الروسية فرص التعاون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 03:14 مساءً - التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراد أصلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة “روساتوم” الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

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تناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة بشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومجالات وأشكال الشراكة المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.

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‎وأشاد المهندس محمد شيمي بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا اهتمام الوزارة وترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب الاستثمار بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ومشيراً إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

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‎من جانبه، استعرض وفد “روساتوم” أنشطة الشركة ومجالات عملها من خلال 300 شركة ومشروعاتها الجديدة وتواجدها في نحو 60 دولة، مؤكدا اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون مع مصر، وإعطاءها الأولوية في استراتيجية عمل الشركة، وأن مصر تعد بوابة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأبدى وفد الشركة اهتماما بعدد من فرص الشراكة والاستثمار لدى الشركات التابعة للوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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