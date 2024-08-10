مال وأعمال

النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 10 أغسطس 2024 07:11 مساءً - العربية نت _ أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة أمس الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية نحو 4% مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، وإشارات من صناع السياسات في مجلس الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في وقت قريب ربما في سبتمبر في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا إلى 76.84 دولار للبرميل.

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وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5% خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%.

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وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس، إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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