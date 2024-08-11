الضرائب تتيح أجهزة نقاط البيع جاهزة للتشغيل مع منظومة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 03:14 مساءً - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إتاحة عدد محدود من أجهزة نقاط البيع POS متكاملة وجاهزة على التشغيل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ( مجانًا ).

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، أنه على الممولين الراغبين في الحصول عليها ( وفقًا للشروط والمعايير) تقديم طلب للحصول على نقطة بيع pos في مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلي، وذلك حتى نفاذ الكمية.

ولفتت المصلحة إلى أن الشروط اللازمة لحصول الممول على جهاز نقاط البيع هي أن يكون الممول ملزم بمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقًا لقرارات الإلزام الصادرة من المصلحة، وألا يكون لدى الممول أنظمه محاسبيه ERP، وكذلك أي نقاط بيع متكاملة مع المنظومه لإصدار الإيصالات.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن الأوراق المطلوبة من الممول هي :

– طلب الحصول على جهاز نقاط البيع.

– صورة شهادة التسجيل الضريبي أو صوره البطاقة الضريبية أو وثيقة بيانات حديثة.

– صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن.

– وفي حالة عدم وجود صاحب الشأن ووجود مفوض عنه ،لابد من وجود توكيل وبطاقه الرقم القومي للمفوض أوصحة توقيع بنكي على الطلب وختم الشركة.

ولتحميل صورة طلب الحصول على جهاز نقاط البيع من خلال الضغط على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services .