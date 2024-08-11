نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد نجم: الإنتاج المحلي الركيزة الأساسية.. والسلع المستوردة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد _ يرى أحمد نجم، رئيس قسم الأبحاث للمنطقة العربية في مجموعة أكس إس للخدمات المالية، أن البورصة السلعية – مصر، بحاجة إلى بعض الإجراءات والقواعد لتحفيز أكبر عدد من المتعاملين للتداول عبر منصتها، خاصة أنها لم تشهد تطورًا في عدد السلع أو أحجام التداول.

مطلوب محفزات جادة لجذب المتعاملين ومنع المضاربات الخارجية

وأوضح في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الدولة لم تتخذ خطوات مستمرة ومتعاقبة لتحفيز البورصة، فضلاً عن الغياب التام لثقافة التداول وشفافية العرض والطلب.

ولفت نجم إلى أن البورصة السلعية- مصر عانت أزمة فقدان هوية فيما يتعلق بنوعيات السلع المدرجة وفقًا لأحجام الإنتاج المحلية، منوهاً بغياب جداول المنتجات المدرجة من قبل الحكومة.

هناك العديد من البورصات العالمية قائمة على سلع رئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي في الدولة المنتجة للبترول بجانب الذهب في البلدان التي تمتلك إنتاج ضخم من المناجم”

وأضاف أن هناك العديد من البورصات العالمية قائمة على سلع رئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي في الدولة المنتجة للبترول، بجانب الذهب في البلدان التي تمتلك إنتاج ضخم من المناجم، يضاف إليها سلع أخرى.

وأوضح رئيس قسم الأبحاث للمنطقة العربية في مجموعة أكس إس للخدمات المالية، أن البورصة ليست مخصصة بالكامل لتداول السلع الغذائية، منوهًا بأنه ليس بالضرورة أن تكون جميع التعاملات مشروطة بالتسليم.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يعد ركيزة رئيسية للتداول في البورصة، مشيرًا إلى صعوبة وضع القمح والذرة ضمن مصاف السلع الأساسية، خاصة أنه يتم استيراد غالبية احتياجات السوق منها.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط محددة لإدراج السلع المستوردة للتداول، بناء على الربط السعري العالمي مع البورصات المناظرة، إضافة إلى التوسع في منح الرخص للشركات للتداول عبر منصتها ما يوفر دخل كبير للدولة.

ودعا رئيس قسم الأبحاث للمنطقة العربية في مجموعة أكس إس للخدمات المالية، إلى ضرورة زيادة التعاون مع البورصات الإفريقية والتي تتمتع بتنوع المعروض، بما يتيح أكبر قدر من السلع للمتعاملين المحليين، مع تطوير الخدمات اللوجستية، لضمان انتظام التداول.

ولفت نجم إلى أن أحجام التداول الحالية غير قادرة على التأثير اللحظي في الأسعار، مشيرًا إلى أن 99% من الأسعار تحددها البورصات الدولية، إلا في بعض السلع التي يعتمد السوق فيها على الإنتاج المحلي.

وشدد على أن نوعية وقيمة السلع المطروحة للتداول مع تطبيق بعض الإجراءات والمميزات ومن ضمنها شروط التسليم ستكون جاذبة لأكبر قدر من المتعاملين.