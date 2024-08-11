نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن مبروك: المنافسة في الأجهزة الكهربائية غير عادلة والمزايا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حسن مبروك نائب رئيس شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن المنافسة بين شركات قطاع الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية والمقبلة غير عادلة، خاصة أن الحوافز والمميزات تستفيد منها الشركات العالمية التي دخلت السوق مؤخرًا، على خلاف المستثمر المحلي الذي لم يستفد بتلك الامتيازات، رغم تحمله اضطرابات الاقتصاد المصري.

أضاف مبروك، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركات المصرية تحملت المشاكل الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بتعويم الجنيه على سبيل المثال، وتباطؤ الإجراءات الإدارية، فضلًا عن بطء مبادرة دعم الصادرات، بجانب الشروط الصعبة التي فرضتها مبادرة التمويل ذات العائد المميز البالغ 15%.

وطالب نائب رئيس شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، بطرح عدد من المحفزات لضمان المزيد من التوسعات لشركات الأجهزة الكهربائية، وهي طرح مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة، أو إلغاء الفوائد من الأساس، فضلًا عن جدولة الأقساط، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمبادرة 15%، والتي من المتوقع عدم استفادة بعض الشركات منها، لصعوبتها.

وشدد مبروك، على ضرورة إعادة النظر في قروض البنوك وفوائدها، لا سيما أن المستثمر يحتاج لسيولة مالية، مع إعادة النظر في برنامج دعم الصادرات، من حيث توافر الاعتمادات، وتسريع الإجراءات، موضحًا أن زيادة الصادرات تعني توافر العملة الصعبة التي تعاني منها السوق.

قطاع الأجهزة الكهربائية تأثر سلبًا بالتحديات الاقتصادية التي مرت بها السوق مؤخرًا وأهمها نقص العملة ما ترتب عليه تراجع الإنتاج لعدم توافر المستلزمات وزيادة التكلفة

ويرى أن قطاع الأجهزة الكهربائية تأثر سلبًا بالتحديات الاقتصادية التي مرت بها السوق مؤخرًا، من عدم توافر العملة الصعبة، ما ترتب عليه تراجع في الإنتاج لعدم توافر المستلزمات، وزادت تكلفة الإنتاج.

وأكد على تراجع حجم الطلب فيما يخص قطاع الأجهزة الكهربائية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، ما أصاب السوق بشكل عام بالركود، وعدم الإقبال على شراء الأجهزة.

وأوضح مبروك أن تركيا تنافس مصر في الأجهزة الكهربائية، بينما المغرب تنافسها في السيارات، منوهًا إلى أن الدول المنافسة تطرح مزايا تنافسية لدعم المستثمرين بها، فبرنامج دعم الصادرات نسبته أضعاف النسبة المقررة من قبل الحكومة للمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى أن الإجراءات يتم تطبيقها بوتيرة سريعة في الدول المنافسة مقارنة بمصر.

شركتا فريش وتوشيبا العربي الأجدر تنافسيًّا في الخارج

وحول الأفضلية بين بناء علامة تجارية، واقتناص توكيل لتصنيع علامة عالمية، نوه إلى أن الأفضل استخدام الطريقتين للمستثمر المحلي، موضحًا أن هناك ماركات مصرية أثبتت بالفعل قوتها التنافسية داخل السوق وخارجه، ومن بينها، شركة فريش، وتوشيبا العربي.

وأشار نائب رئيس شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية إلى أن المستثمرين يعانون من عدم توافر الأراضي الصناعية، مع صعوبات الإجراءات الإدارية، مطالبًا بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا في عمليات التصنيع.