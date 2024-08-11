أحمد السيد: إطلاق بورصة للعقود الآجلة يضبط أسعار السلع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور أحمد السيد، الرئيس الأسبق لقسم الأبحاث في البورصة المصرية، على أهمية الإسراع في إطلاق بورصة العقود الآجلة للسلع، ما يساهم في إعادة ضبط وتيرة الأسعار.

وأضاف في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذه الخطوة ستعمل على تسهيل وسرعة استجابة السوق لمختلف المتغيرات المرتبطة بالتسعير، مثل سعر الصرف وإزالة قيود الاستيراد.

وأشار السيد إلى أهمية علاج التشوهات في نظام العرض والطلب والتي سمحت لبعض المضاربين بتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك، مشدداً على ضرورة إنجاح تلك التجربة لضمان مساهمتها في تحقيق الاستقرار على مستوى أسعار السلع وتحديدًا الإستراتيجية.

ويرى الرئيس الأسبق لقسم البحوث في البورصة المصرية، أنه من المبكر تقييم أداء البورصة السلعية في مصر، خاصة أنها أطلقت في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد المصري والذي شهد تذبذبات عنيفة وسريعة في أسعار السلع، ما أثر على أحجام التداولات.

وأوضح أن هذه الظروف دفعت إدارة البورصة السلعية أحيانًا إلى تعليق التداول على بعض السلع لتجنب أي شبهات للتلاعب في الأسعار.

أهمية العمل على توسيع قاعدة المتعاملين والسماح للمزارعين بعرض منتجاتهم سواء من خلال الجمعيات التعاونية أو بأي وسيلة تزيد من حجم العرض والتداول في البورصة

وأكد السيد على أهمية العمل على توسيع قاعدة المتعاملين والسماح للمزارعين بعرض منتجاتهم سواء من خلال الجمعيات التعاونية أو بأي وسيلة تزيد من حجم العرض والتداول في البورصة، مما يساعد على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مطلوب توسيع قاعدة المتعاملين والدخول في شراكات إقليمية

وشدد على ضرورة دخول البورصة السلعية في شراكات مع البورصات العالمية والإقليمية، خاصةً مع صعوبة إطلاق سوق للسلع قادرة على المنافسة إقليميًّا دون تعاون مع الأسواق المتقدمة في هذا المجال.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة علي منصة البورصة السلعية في يناير الماضي 1450 شركة فيما وصل عدد المتداولين إلى نحو 500 شركة بنسبة 30% من المسجلين، بحسب الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السابق.