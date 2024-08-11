مال وأعمال

عصمت يبحث مع كوبولوزيس اليونانية مستجدات مشروع الربط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عصمت يبحث مع كوبولوزيس اليونانية مستجدات مشروع الربط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية، العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجدد والربط الكهربائي بين الشبكات الموحدة في العديد من الدول،لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، واستعراض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولا إلى أوروبا.

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تناول اللقاء الذى تم بحضور المهندسة صباح مشالى تطورات مشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي من خلال الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، وذلك في اطار إستراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

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تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع، وكذلك إجراءات الطرح لتنفيذ الدراسات الخاصة بالمشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة النظيفة في مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها، بالإضافة إلى حجم الطاقة المولدة ومدى استعداد الشبكة الموحدة في البلدين بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروع.

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وقال وزير الكهرباء أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

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وشدد عصمت على أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

واوضح الدكتور عصمت مواصلة العمل والجهود لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

ولفت إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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