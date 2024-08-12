نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تستهدف إضافة 250 ألف غرفة فندقية لاستيعاب 30 مليون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي التي يمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية؛ لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، قائلًا: “وهو الهدف الذي توليه الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية”.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يشمل أيضًا قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح سنويًا، لكنها تواجه تحديًا في إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.

ووجه مدبولي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالترويج لجذب المزيد من المستثمرين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية؛ بهدف تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل هذه الغرف.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عددًا من المناطق المستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو في منطقة الساحل الشمالي على البحر المتوسط، على غرار ما حدث في شرم الشيخ والغردقة، أو ما يجري حاليًا في منطقة رأس الحكمة.

وعرض مدبولي أيضًا عددًا من المناطق الأخرى التي أعيد إحياؤها، سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا أنه أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية في هذه المناطق، مثل التي جرى بناؤها في حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتي يجري تجهيزها في “مجمع التحرير” أو القاهرة التاريخية وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضٍ سياحية تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه للوزير بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.

وأكد مدبولي أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بين الجميع، لذا يجب العمل كفريق واحد.

كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية، بما يسهم في تذليل أي معوقات ودفع العمل بهذا القطاع المهم.

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن هناك عددًا من المعايير التي تخص هذه المشروعات، منها ضرورة توافر محفزات تخدم السياحة في هذه الأراضي، وارتباطها بمناطق ترفيهية، مُقترحًا إنشاء “بنك للفرص السياحية” ووحدة هدفها الترويج لهذه الفرص.

أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة ستعمل كفريق واحد مع الوزراء المعنيين، وستكون هناك فرص سياحية متكاملة للترويج لها، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مدن سياحية جديدة على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة؛ نظرًا لأهمية السياحة الشاطئية التي تمثل نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر، مما يستدعي تعزيز هذا النوع من السياحة.

خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، الفرص الاستثمارية بالنشاط الفندقي في المدن الجديدة والمحافظات.

وأشار إلى وجود مقترحات لاستيعاب أكثر من 200 ألف غرفة فندقية بالمناطق والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأوضح أن هناك 10 مدن جديدة و3 محافظات، بإجمالي 35 موقعًا مقترحًا لإقامة غرف فندقية.

كما أشار إلى 16 موقعًا مقترحًا من قِبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة غرف فندقية، بينما يبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقترحة من “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” و”الهيئة العامة للتنمية السياحية” 1381 فدانًا.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من قطع الأراضي للنشاط الفندقي، مشيرًا إلى أنه في منطقة مركز مارينا العلمين وامتداده الجنوبي يوجد 12 فرصة استثمارية للنشاط الفندقي يمكن أن تضيف نحو 3 آلاف غرفة فندقية.

كما أشار إلى 10 فرص استثمارية في مدينة العلمين الجديدة التي يمكن أن تضيف 9 آلاف غرفة فندقية، وفرصتين استثماريتين في مدينة دمياط الجديدة لإضافة 2200 غرفة فندقية، وفرصة استثمارية في مدينة غرب بورسعيد لإضافة 1200 غرفة فندقية، وأخرى في أسوان الجديدة لإقامة 1200 غرفة فندقية.

وأضاف الوزير أن من بين الفرص الاستثمارية المقترحة في العاصمة الإدارية الجديدة، البرج الأيقوني، الذي سيتيح نحو 485 غرفة فندقية ضمن المنطقة المركزية للمال والأعمال.

وتابع: كما توجد قطعتا أرض في منطقة القاهرة الجديدة، ومن المستهدف أن يصل عدد الغرف الفندقية من المشروعات المقترح إقامتها على هذه الأراضي إلى 1700 غرفة.

كما لفت إلى الفرص المتاحة في مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث يُستهدف بناء نحو 580 غرفة فندقية، وفي مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط التي يوجد بها فرصة استثمارية قد تتيح نحو 250 غرفة فندقية.

وعرض الوزير كذلك فرص الاستثمار بالأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، منها عدة قطع أراضٍ على البحر الأحمر.