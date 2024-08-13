نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار جمهوري بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2024 بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتباراً من 12 / 8 / 2024.

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