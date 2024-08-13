مال وأعمال

أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات .. خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل البيانات الفعلية الواردة عن الربعين الأول والثاني، وتقليص التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين في 2024.

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وقالت أوبك في تقريرها الشهري، الصادر الإثنين، إنها تتوقع حاليا أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 2.11 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 135 ألف برميل يوميا عن توقعات المنظمة في الشهر الماضي.

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وذكرت المنظمة أنه رغم خفض التوقعات، فإن معدل الطلب العالمي على النفط في 2024 يظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا الذي شوهد قبل جائحة كوفيد.

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وفيما يتعلق بالعام المقبل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 65 ألف برميل يوميا في 2025 ليصل إلى نحو 1.78 مليون برميل يوميا.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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