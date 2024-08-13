مال وأعمال

السعودية للخدمات الأرضية تفوز بعقد في مطار الملك خالد الدولي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية للخدمات الأرضية تفوز بعقد في مطار الملك خالد الدولي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - وكالات – أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الاثنين فوزها بعقد قيمته الإجمالية 1.5 مليار ريال (399.65 مليون دولار) من شركة خدمات الطيران (طيران الرياض).

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وقالت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، إن العقد يتعلق بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لجميع رحلات طيران الرياض شاملة خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية.

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وأوضحت أن العقد يبدأ في أول سبتمبر المقبل، ومدته أربع سنوات ونصف مع أفضلية التمديد لسنتين اضافيتين، مشيرة إلى أن هذه القيمة لكامل المدة، اي ست سنوات ونصف السنة، بحسب وكالة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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